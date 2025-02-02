santorini-de-sismik-aktivite-nedeniyle-okullar-tatil

SANTORİNİ ADASI’NDA SİSMİK HAREKETLİLİK NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yunanistan’ın Santorini Adası’nda sismik aktivitelerin artması sebebiyle okullarda eğitime 1 gün ara veriliyor. Santorini Adası Belediyesi Meclisi’nin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, son dönemdeki sismik hareketliliğin artması nedeniyle gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda, adada bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda yapılması planlanan her etkinlik ile toplantılar iptal edildi.

SAKİNLERE TEDBİR ÖNERİSİ

Alınan tedbirler çerçevesinde, yarın için kreşlerde ve ilk ile orta dereceli okullarda eğitim faaliyetine ara veriliyor. Ayrıca, bölge sakinlerine Amudi ve Paleo Limena bölgelerinde bulunmaktan kaçınılması önerilmektedir.