Santorini’de Sismoloji Merkezine Hırsızlık Şoku

DEPREMCİLİK MERKEZİNE YAPILAN SALDIRI

Şubat ayından bu yana 23 binden fazla depremle sarsılan ünlü Santorini Adası’nda, depremleri ve bölgedeki su altı yanardağını gözlemlemek için kurulan Sismoloji Merkezi’nin güneş enerjisi sistemi, aküsü ve teknik ekipmanlarının çalınması büyük bir şok yarattı. Deprem konusunda uzman olan Prof. Kostas Papazachos, durumu “Bu bir vandalizm, çünkü genellikle insanlarda bu tür merkezlere yönelik duyarlılık var ve zarar verilmez” sözleriyle duyurdu.

İZLEME GÖREVİ ÜSTLENİYORDU

Santorini Adası’nın Vlychaada bölgesinde, 11 Şubat 2025 tarihinde kurulan Sismoloji Merkezi, bölgedeki sismik ve volkanik hareketleri izlemekle görevliydi. Ancak, merkezin güneş enerjisi aküsü ve teknik ekipmanlarının çalınması, adada ve ülkede büyük bir şok etkisi yarattı. Profesör Kostas Papazachos, merkeze gittiklerinde istasyonun tahrip olduğunu ve güneş enerjisi sistemi ile bazı teknik ekipmanların çalındığını bildiriyor.

BİR GECE ANİDEN KESİLDİ

Prof. Papazachos, “Sismoloji Merkezi’nden aldığımız veriler bir gece aniden kesildi. Merkeze gittiğimizde, güç kaynağıyla ilgili tüm malzemelerin, güneş panellerinin, pillerin ve şarj cihazlarının çalındığını ve istasyonun tahrip edildiğini gördük. İstasyonlar genellikle kırsal kesimlerde, insanlardan uzak, sessiz yerlerde bulunuyor. Bu nedenle, bağımsız çalışabilmeleri için güneş panellerine ve pillere ihtiyaçları var. Sismik istasyonlarda böyle vandalizm olayları son derece nadirdir veya hiç yaşanmaz. Çünkü toplumda bu makinelerin sismik izlemedeki önemi açısından bir farkındalık var.” ifadelerini kullandı.