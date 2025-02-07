Santorini’deki Deprem Fırtınası Devam Ediyor

DEPRESYON FIRTINASI SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Yunanistan’ın turistik adaları Santorini ile Amorgos arasında devam eden “deprem fırtınası” dur durak bilmiyor. Uzmanların verdiği bilgilere göre, Yunanistan’da 2024 yılı itibarıyla 4 şiddetinden büyük 90 deprem gerçekleşti. Ancak sadece bu iki ada arasındaki bölge, altı günde 4 şiddetinden büyük 108 depreme ev sahipliği yaptı. Bu depremlerin en büyüğü, önceki gün 5.2 büyüklüğüyle kaydedildi. 26 Ocak’tan bu yana söz konusu bölgede tam 6 bin 400 deprem meydana geldi. Uzmanlar, depremlerin ne zaman sona ereceği konusunda kesin bir bilgi veremiyor. Günlerce, hatta haftalarca sürebileceği belirtilen depremlerin, 6 büyüklüğüne kadar olan bir artışın yaşanması muhtemel.

OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMASI BAŞLATILDI

Santorini Adası’nda yaklaşık 13 bin kişi adayı terk etti ve olağanüstü hal ilan edildi. Adadaki hayat neredeyse durma noktasına geldi ve birçok dükkân önlem olarak kapatıldı. Depremler nedeniyle oluşan toprak kaymaları nedeniyle bazı sokaklara girişler yasaklandı. Yetkililer, özel köpekli ekipler ile bir mobil operasyon merkezinin adaya gönderildiğini ve acil durumlar için helikopterlerin hazır bekletildiğini açıkladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, önceki gün yaptığı konuşmada, “Önlemler dahilinde tüm devlet mekanizması harekete geçirildi. Vatandaşlarımızı yetkililerle işbirliği yapmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı. Tarihsel olarak, Santorini’de en son 1956 yılında 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve bu felakette en az 53 kişi hayatını kaybetmişti.