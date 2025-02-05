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Santorini’deki Volkan Patlaması Kuraklık Getirebilir

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SİSMİK HAREKETLİLİK ARTAN DEPREMLER

Ege Denizi’nde 28 Ocak itibarıyla artan sismik hareketlilik, bölgedeki deprem sayısını 600’ü geçirdi. Yunanistan’ın Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen depremler, derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişiyor ve uzmanlar, bu depremlerin volkanik nedenlerden kaynaklandığını belirtiyor. Türkiye’de de hissedilen bu sarsıntılar, halkta tedirginlik yaratıyor.

VOLKAN PATLAMALARI VE ETKİLERİ

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Santorini Adası’ndaki volkanın patlamasının tsunami ve depreme yol açabileceğine dair açıklamalarda bulundu. “Doğrudur ancak bunlar lokal olarak etkiler. Asıl büyük olay, kuraklık yaratması. Volkan patlamaları olağanüstü kuraklığa neden olur. Bu da büyüklüğüne göre değişir. Tsunami ve deprem bölgeseldir ama kuraklık tüm dünyayı aynı anda vurur. Kuraklık ise ekonomik kriz, açlık ve savaşlar demektir,” diyor.

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