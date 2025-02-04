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Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarı Kapatıldı

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ŞARKIŞLA HAYVAN PAZARI KAPANDI

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yer alan Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı olarak bilinen ‘Şarkışla Hayvan Pazarı’, komşu illerdeki şap hastalığı sebebiyle ikinci bir emre kadar kapatıldı. Bu karar, Sivas’ın hayvancılıkla öne çıkan özelliklerinden biri olan pazarda alınmış oldu. 10 bin hayvan kapasitesine sahip olan pazarın kapanışı, Şarkışla Belediye Başkanı tarafından duyuruldu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Şarkışla Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda; “Şarkışla Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatılmıştır. İlimize komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarımızın ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatılmasına karar verilmiştir. Hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamamaları bizim için her zaman çok önemlidir. Hastalıksız günlerde kavuşmak dileğiyle” ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin güvenliği açısından alınan önlemlerin önemini de gözler önüne seriyor.

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