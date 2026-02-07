Sapanca’da Arkadaşını Tabancayla Yaraladığı İddiası

sapanca-da-arkadasini-tabancayla-yaraladigi-iddiasi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde A.Ö. (22), tartıştığı arkadaşı S.B.'yi (20) tabancayla vurarak yaraladı. Fotoğraf: Sakarya,(DHA)

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya) – SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, A.Ö. (22) isimli bireyin çıktığı bir tartışma sonucunda, arkadaşını tabancayla yaraladığı bildirildi. Olay, akşam saat 21.30 sularında Rüstempaşa Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Kafenin önünde sohbet eden A.Ö. ve S.B. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı gerilim yaşandı. Tartışmanın giderek büyümesi sonucu A.Ö., belinden çıkardığı tabancayla S.B.’ye ateş açtı.

TABANCAYLA YARALANDI

Bu silahlı saldırıda S.B., ayak ve kalça bölgesinden yaralandı. Olayın ardından, çevredeki kişiler durumu hemen yetkililere iletti ve sağlık ile polis ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Ambulansa alınan S.B., ilk müdahaleleri için Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra, S.B. Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Alınan bilgiye göre, tedavi altına alınan S.B.’nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

POLİS SORUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından kaçan A.Ö. için polis ekipleri hemen harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Erzurum’da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'da gerçekleşen feci trafik kazasında, ilk bilgilerin doğrultusunda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gündem

Epstein’in Putin ile Görüşme Çabaları Belgelerde Ortaya Çıktı

Pedofili suçlamalarıyla tanınan milyarder Jeffrey Epstein'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişim kurma girişiminde bulunduğu belirlendi.
Gündem

İstanbul’da Banka Soygunu Gerçekleşti

İstanbul Eminönü'ndeki bir bankada gerçekleşen soygun sonrası, soyguncu 32 bin lira ile kaçtı. Polis, faile ulaşmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Gündem

Galatasaray Can Armando Güner’i Transfer Etti

Galatasaray, Gladbach'tan Türk asıllı Arjantinli oyuncu Can Armando Güner'i transfer ettiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden "Hoş geldin Can Armando Güner" paylaşımında bulundu.
Gündem

İstanbul’daki Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması sonucu, Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.