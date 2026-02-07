Sapanca’da Arkadaşını Tabancayla Yaraladığı İddiası

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya) – SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, A.Ö. (22) isimli bireyin çıktığı bir tartışma sonucunda, arkadaşını tabancayla yaraladığı bildirildi. Olay, akşam saat 21.30 sularında Rüstempaşa Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Kafenin önünde sohbet eden A.Ö. ve S.B. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı gerilim yaşandı. Tartışmanın giderek büyümesi sonucu A.Ö., belinden çıkardığı tabancayla S.B.’ye ateş açtı.

TABANCAYLA YARALANDI

Bu silahlı saldırıda S.B., ayak ve kalça bölgesinden yaralandı. Olayın ardından, çevredeki kişiler durumu hemen yetkililere iletti ve sağlık ile polis ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Ambulansa alınan S.B., ilk müdahaleleri için Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra, S.B. Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Alınan bilgiye göre, tedavi altına alınan S.B.’nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

POLİS SORUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından kaçan A.Ö. için polis ekipleri hemen harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.