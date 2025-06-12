“Sapanca Gölü’nde 53 Yıllık Enkaz”

ENKAZIN KEŞFİ

Sakarya’nın Sapanca Gölü’nde, 53 yıl sonra ortaya çıkan enkaz, dikkat çekici bir keşif sunuyor. Kıyıdan 200 metre açıkta ve 8 metre derinliğe dalış gerçekleştiren Coşkun, 1 Ağustos 1972’de göle düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait RF-84F “Thunderflash” tipi foto keşif uçağının enkazını kayda aldı. Coşkun, yaptığı açıklamada, tarihsel kayıtlara göre, Sapanca Gölü’ne geçmişte 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü vurguladı. Bu hava kazalarının hafızalarda derin izler bıraktığını belirtti.

UÇAĞIN KANADI ARAŞTIRILDI

Bu enkazlardan yalnızca foto keşif uçağının yerinin tespit edilerek görüntülendiğini ifade eden Coşkun, uçağın kanat kısmının oldukça net bir şekilde görüldüğünü belirtti. Ayrıca, yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan gövde kısmının yoğun bir midye tabakası ile kaplandığına dikkati çekti.

KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK

Coşkun, 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikte konumlanan uçak parçalarının, aradan 53 yıl geçmesine rağmen korozyondan büyük ölçüde etkilenmediğini düşündürdü. Diğer kazaların enkazlarının da Sapanca Gölü’nün sessiz tanıkları olarak keşfedilmeyi beklediğini vurguladı.

UÇAĞIN DÜŞÜŞÜ VE ŞEHİT

1972 yılında meydana gelen kaza hakkında, Anadolu Ajansının 3 Ağustos 1972 tarihli haberinde, düşen uçakta 1937 yılında mezun olan Birinci Taktik Hava Kuvveti 114. Filo harekat subaylarından Tokat doğumlu Pilot Binbaşı Akil Erdem’in şehit olduğu bilgisi yer alıyor.