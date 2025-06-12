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Sapanca Gölü’ndeki Yapı İhlalleri Son Bulacak

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SAPANCA GÖLÜ KORUMA PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlallerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bakan Murat Kurum, sosyal medya platformunda göl çevresindeki kaçak yapıların temizlenmesiyle ilgili yeni projenin görsellerini paylaştı. Bakan Kurum, “Sapanca Gölü’müz nefes alacak. Koruma ve İhya Projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü’müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız.” diyerek projenin önemini vurguladı.

KAÇAK İSKELELERİN KALDIRILMASI

Sapanca Gölü’nün kıyı şeridinde yer alan toplam 97 kaçak iskele kaldırılacak. Böylelikle göl çevresi, doğal yapısına yeniden kavuşacak. Projenin iki etaplı düzenlemesi çerçevesinde, ayrıca mevcut yürüyüş yolu yeniden düzenlenecek. Toplamda 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.

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