Sapanca Gölü’ne Alternatif Su Takviyesi Sağlanacak

MARMARA BÖLGESİ’NDE GÖLDE SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Marmara Bölgesi’nin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü, son 65 yılın en kurak dönemini yaşamaya devam ediyor. Yüzölçümü 47 kilometrekare ve en derin noktası 61 metre olan gölde su seviyesinin düşmesi, kıyılarda yaklaşık 50 metreye kadar ulaştı. Su kaybı artarken, bu durumu önlemek için yetkililer çeşitli önlemler almaya başladı.

SU TAKVİYESİ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Sapanca Gölü’nün azalmakta olan su seviyesinin korunması için başlatılan proje sayesinde, göle 3 ayda toplam 3 milyon 240 bin metreküp su takviyesi yapılacak. Açıklamalara göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sapanca Gölü’nün hem su seviyesini hem de kalitesini koruma amacı doğrultusunda yeni bir projeyi devreye alıyor. Proje, Akçay Deresi havzasındaki İkramiye ve Fevziye mahallelerinden başlıyor. Burada toplanan su, isale hatlarıyla Hacımercan HES tesisine ulaştırılıyor ve burada elektrik enerjisi üretildikten sonra, taşırma sistemi olmasıyla birlikte Sarp Deresi’ne yönlendiriliyor.

3 AYLUK SÜREÇTE ÖNEMLİ SU GİRDİSİ

Akçay Deresi’nden sağlanan su, hidroelektrik santrallerinde enerjiye dönüştürüldükten sonra Sarp Deresi üzerinden Sapanca Gölü’ne aktarılmaya başlandı. Projenin 3 aylık süreci boyunca, göle yaklaşık 3 milyon 240 bin metreküp su girişi sağlanacak. Bu sistemin, kuraklık riskiyle mücadelede önemli bir katkı sunması bekleniyor, günlük olarak göle 36 bin metreküp temiz su akışı sağlanacak.

SASKİ’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Açıklamalarında SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Gölü koruma ve su kaynağını sürdürülebilir kılma amacıyla projelerine bir yenisini eklediklerini dile getirdi. Sakallıoğlu, yüksek kesimlerden getirilen ve enerjiye dönüştürülen suyun sağlıklı bir süreç sonrası Sakarya Nehri’ne ulaştırıldığını, ardından taşırma sistemiyle Sapanca Gölü’ne aktarıldığını aktardı. Gerçekleştirilecek bu çalışmanın, yaklaşık 216 bin abonenin su tüketimini karşılamaya yarayacak tasarruf elde edilmesini sağlayacağına dikkat çekti. Ayrıca, kuraklık gibi durumlarla mücadelede en önemli önlemlerden birinin bu proje olduğunu ve vatandaşların suyu tasarruflu kullanmasının bu süreçte büyük destek sağladığını vurguladı.

