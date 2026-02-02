Ukrayna Diplomatik Temaslarla Savaş Sonuçlarına Odaklanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla, savaşın sona ermesine yönelik diplomatik görüşmeler hakkında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’dan bilgi aldığını duyurdu.

ESASLI VE SONUÇ ODAKLI GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

Zelensky, Abu Dabi’de gerçekleştirilecek görüşmelere dair açıklamalarında, Kiev yönetiminin somut ve yapıcı bir müzakere sürecine olan açıklığını vurguladı. Hedeflerinin savaşı gerçekçi ve onurlu bir biçimde sona erdirecek sonuçlar elde etmek olduğunu belirtti.

TAKVİM VE YER DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Zelensky, 26 Ocak’ta yaptığı duyuruda üçlü müzakerelerin 1 Şubat’ta devam edeceğini ifade etmişti. Ancak 30 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, toplantının tarihinin ve yerinin değişebileceğini belirterek, ABD ile İran arasındaki gelişmelerin bu süreç üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti. Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasında yapılan üçlü müzakerelerin ilk aşaması, 23-24 Ocak tarihlerinde yine Abu Dabi’de gerçekleştirilmişti.