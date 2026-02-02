İsrail’le İran Arasındaki Gerginlik ve Maliyet Hesapları

ABD-İran GERGİNLİĞİ İSRAİL’İ ETKİLEDİ

Gözler, Orta Doğu’daki gerginlikler nedeniyle ABD’nin müttefiki İsrail’de yoğunlaşmış durumda. Bir ekonomi haber sitesinin verdiği bilgilere göre, İran’a yönelik olarak 13 Haziran 2025’te başlatılan son askeri operasyonun İsrail’e maliyeti yaklaşık 20 milyar şekel (6,37 milyar dolar) olarak ifade edildi. Üst düzey İsrail güvenlik yetkililerinin, çatışmaların niteliğine ve süresine bağlı olarak yeni bir çatışmanın maliyetinin on milyarlarca şekel olacağı konusunda uyarılar yaptığı belirtildi.

“SALDIRI BAŞLATILMAMALI”

Raporun ilerleyen bölümlerinde, İsrail Genelkurmay Başkanı’nın eski ekonomi danışmanı Reem Aminoach’ın değerlendirmeleri dikkat çekti. Aminoach, “Nispeten en az maliyetli senaryo, İsrail’in hiç saldırı başlatmamasıdır.” ifadelerini kullanarak, bu durumun çatışmanın maliyetlerini azaltabileceğini savundu.

“CİDDİ MALİYETLER VAR”

Aminoach, saldırı başlatılmadığı takdirde dahi önemli maliyetlerin ortaya çıkacağını vurguladı. “Bu, hiçbir maliyet olmayacağı anlamına gelmez. Hava savunma sistemleri milyarlarca şekele mal olur. Böyle bir senaryoda yalnızca askeri maliyet 7 ila 10 milyar şekel (2,23 ila 3,18 milyar dolar) arasında olabilir.” diye ekledi.

“İRAN İLE OLAN SAVAŞIN BEDELİ 10 MİLYAR DOLAR OLABİLİR”

Haberde ayrıca, İsrail Genelkurmay Başkanı’nın eski danışmanlarından Şaşon Haddad’ın değerlendirmelerine yer verildi. Haddad, İran ile geçen yıl haziran ayında yaşanan çatışmaya benzer bir senaryoda maliyetin 15 ila 25 milyar şekel (4,78 ila 8 milyar dolar) arasında olabileceğini ifade etti. Sadece askeri harcamaların dikkate alındığı belirtilirken, sivil maliyetlerin de hesaba katılması durumunda bu toplamın 30 milyar şekele (yaklaşık 9,8 milyar dolar) kadar çıkabileceği kaydedildi.

“ABD-İRAN ARASINDAKİ RESTLEŞME”

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırılarına dair tartışmalar devam ederken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını duyurdu. İran lideri Ali Hamaney, ABD’nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın ülkesine saldırması halinde sert bir karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

“GECE YARISI ÇEKİCİ OPERASYONU”

İsrail, ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin devam ettiği sırada 13 Haziran 2025’te İran’ın çeşitli bölgelerinde nükleer ve askeri tesislerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan bir dizi saldırıyı gerçekleştirdi. ABD, bu operasyonu destekleyerek 22 Haziran 2025’te İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki 3 nükleer tesisine “Gece Yarısı Çekici” adı verilen operasyonda, yalnızca kendinde bulunan “sığınak delici” bombalarla saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, bu saldırıları “büyük başarı” olarak nitelendirirken, medyada sızan ilk hasar değerlendirme raporlarında saldırıların İran’ın nükleer programını “yok etmediği” sadece “birkaç ay gerilettiği” ileri sürüldü.