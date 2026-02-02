Sapanca Gölü’ne Üç Aylık Su Takviyesi Projesi

MARMARA BÖLGESİ’NDE KURAKLIK SORUNU

Marmara Bölgesi’nin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü, son 65 yılın en kurak dönemlerini yaşıyor. Yüzölçümü 47 kilometrekare ve en derin noktası 61 metre olan göldeki su seviyesinin çekilmesi, kıyılarda yaklaşık olarak 50 metreye kadar ulaştı. Su kaybı gözle görülür bir şekilde artarken, yetkililer duruma müdahale ediyor.

SU TAKVİYESİ PROJESİ DEVREDE

Sapanca Gölü’nün korunmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, 3 ay içerisinde göle yaklaşık 3 milyon 240 bin metreküp su takviyesi yapılması planlanıyor. Yapılan açıklamalara göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su seviyesini ve kalitesini korumak için yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje, Akçay Deresi havzasındaki İkramiye ve Fevziye mahallelerindeki su alma yapılarından başlayarak, Balıkçı HES noktasından sisteme giren suyun, isale hatlarıyla Hacımercan HES tesisine taşınmasını hedefliyor. Burada türbinleri çalıştırarak elektrik enerjisi üreten su, ardından taşırma sistemi ile Sarp Deresi’ne yönlendiriliyor.

PROJE ÜÇ AY SÜRECEK

Akçay Deresi’nden sağlanan su, hidroelektrik santrallerinden geçtikten sonra enerjiye dönüştürülüp Sarp Deresi üzerinden Sapanca Gölü’ne ulaştırılmaya başlandı. Üç ay sürmesi planlanan proje kapsamında göle 3 milyon 240 bin metreküp su takviyesi yapılacak. Bu sistem, sapanca gölüne alternatif kaynaklardan su temin ederek kuraklık riskine karşı önemli bir önlem almış olacak. Projenin sonucunda Sapanca Gölü’ne günlük 36 bin metreküp temiz su girişi sağlanacak.

SASKİ’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü’nü korumak ve içme su kaynağını gelecek nesillere aktarmak amacıyla projelerine bir yenisini eklediklerini ifade etti. Yüksek kesimlerden alınan ve enerji ürettikten sonra Sakarya Nehri’ne yönlendirilen suyun, taşırma sisteminin faaliyete geçmesiyle Sapanca Gölü ile buluştuğunu belirten Sakallıoğlu, şöyle devam etti: “Yaklaşık 216 bin aboneye eşdeğer bir kazanımla önemli ölçüde tasarruf elde edeceğiz. Şehir genelinde su kayıplarını önleme çalışmaları, yer altı kaynaklarının etkin yönetimi ve sapanca gölünü besleyen dere yataklarının debisini artırma çalışmaları ile gölü koruma adımları atıyoruz. Bu proje, kuraklık karşısında en önemli önlemlerden biri olacak ve Sarp Deresi’yle Sapanca Gölü’ne her ay yaklaşık 1 milyon 116 bin metreküp su ileteceğiz. Ayrıca, vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların en büyük destekçisi olacaktır.”