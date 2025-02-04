Şara’nın Ankara Ziyareti: Erdoğan İle Görüşme Başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 4 Şubat Salı günü Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’ya geleceğini duyurdu. Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından göreve getirilen Şara’yı taşıyan uçak saat 16.00 civarında Ankara Esenboğa Havalimanı’na başarıyla indi.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Ahmed Şara, havalimanından sonra kendisine eşlik eden güvenlik konvoyuyla birlikte Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yöneldi. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şara’nın görüşmesi başladı.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER GÜNDEMDE

Görüşmede, Suriye’deki güncel olayların yanı sıra ülke ekonomisinin yeniden inşası, kalıcı istikrarın sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi konuları masaya yatırılacak. İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Şara ortak bir basın toplantısı gerçekleştirecek.