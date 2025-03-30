Şara’nın Yeni Kabinesinde Kimler Var?

YENİ KABİNENİN YEMİN TÖRENİ

Suriye’nin başkenti Şam’da halk sarayında, 61 yıllık Baas iktidarı sona erdikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında oluşturulan ilk kabine için bir yemin töreni gerçekleşti. Tören sırasında bir açılış konuşması yapan Şara, “Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür” dedi.

KABİNEDEKİ İSİMLER

Yeni kabinenin üyeleri arasında, Hristiyan toplumda tanınan ve feminist kimliği ile bilinen Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat yer alıyor. Dürzi nüfusunun yoğun olduğu Suveyda’dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ve Alevi nüfus ağırlıklı Lazkiye bölgesinden Ulaştırma Bakanı olarak daha önce görev yapmış olan Yarub Bedir de kabinede yer alan diğer önemli isimler arasında bulunuyor. Ancak Türkmenlerin temsil edilmemesi, Türkmen toplumunda eleştirilere neden oldu. Ayrıca İstihbarat Başkanı Enes Hattab’ın İçişleri Bakanı olduğu, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında ise aynı kişilerin görevlerine devam ettiği dikkat çekti.

HIND KABAVAT’IN PROFİLİ

Hind Kabavat, 1974 yılında Hindistan’da doğmuş ve Suriye’de büyümüştür. Suriye asıllı Kanadalı bir hukukçu ve barış aktivisti olarak öne çıkıyor. Kabavat, aynı zamanda George Mason Üniversitesi’nde Dinlerarası Diyalog ve Barış Çalışmaları Direktörü olarak görev yapıyor. Suriye Müzakere Komisyonu’nun Cenevre Ofisi’nde başkan yardımcılığı yaparak, Suriye barış müzakerelerinde etkili bir rol üstlendi.

EĞİTİM VE ÇALIŞMALARI

Şam Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi aldıktan sonra Beyrut Arap Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü ve Tufts Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler yüksek lisansını tamamladı. Bununla birlikte, Toronto ve Harvard Üniversiteleri’nde müzakere ve liderlik programlarına katıldı. 2004 yılından bu yana dinler arası diyalog ve kadın hakları üzerine çalışmalar yürüttü ve mülteci kamplarında eğitimler verdi. Tastakel adlı kadın merkezinin kurucu üyeleri arasında yer alan Kabavat, “barış yoluyla dönüşüm” yaklaşımı ile tanınmaktadır. Ayrıca 2007’de Tanenbaum Merkezi tarafından “Eylemde Barış Yapıcı” ödülüne, 2009’da ise George Mason Üniversitesinden Kamu Diplomasisi Ödülü’ne layık görülmüştür.

LGBT DESTEKÇİSİ OLARAK TANINIYOR

Hind Kabavat, eşcinsel hakları konusunda verdiği destekle de biliniyor. 2015 yılında Facebook profil fotoğrafını, LGBT topluluğuna destek vermek amacıyla gökkuşağı renklerinde değiştirmiştir. Bu durum, Suriye tarihindeki bir ilk olarak değerlendirilmekte. Şara’nın yeni kabinesinin üyeleri şu şekilde sıralanıyor: Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, İçişleri Bakanı Enes Hattab, Adalet Bakanı Mahzar el Veys, Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi, Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Enerji Bakanı Muhammed Beşir, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali, Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani, Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Tarım Bakanı Emced Bedr, Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak, Kültür Bakanı Muhammed Salih, Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd, Turizm Bakanı Mazen Salihani, İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ve Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa.