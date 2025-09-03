Saraçhane Davasında 13 TUTUKLU Tahliye Edildi

TUTUKLANAN SANIKLAR HAKKINDAKİ KARAR

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100’üncü günü, Saraçhane’deki İBB binası önünde düzenlenen miting esnasında gözaltına alınan 35 kişi, bugün ilk defa hakim karşısına çıktı. Yargılanan 35 sanığın hepsi duruşma salonunda yer aldı. Duruşma, saat 11.00 sularında kimlik tespitleriyle başladı.

Duruşmada, 13 tutuklu sanığın her biri için tahliye kararı verildi. Ancak 13 sanıktan 7’si ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklu olduğu için tahliye edilmeyecek.

iddianame ve suçlamalar

İddianamede, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1. maddesi gereği “ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla ceza talep edilmişti. 35 sanıktan 7’sine “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı. İddianamede, sanıkların “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu zincirleme bir şekilde işledikleri savunularak, toplamda 7 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası istenmişti.