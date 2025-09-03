Saraçhane Davasında Yeni Gelişme! 13 TUTUKLU Tahliye Edildi

İLK DEFA HAKİM KARŞISINDALAR

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde, Saraçhane’deki İBB binası önünde düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 kişi, bugün ilk defa hakim karşısına çıktı. Yargılanan sanıkların tamamı duruşma salonunda yer aldı ve toplamda 13’ü tutuklu olan 35 sanık duruşma sürecine katıldı. Duruşma, saat 11.00 civarında kimlik tespitleriyle başladı.

TAHLİYE KARARLARI VERİLDİ

Duruşma sırasında, 13 tutuklu sanık için tahliye kararı alındı. Ancak bu 13 sanıktan 7’si ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklu olduğu için tahliye edilmeyi bekleyemedi. İddianamede, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1. maddesi uyarınca, “ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla ceza talep ediliyordu.

Duruşmada yer alan 35 sanıktan 7’sine “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması da yöneltildi. İddianamede, sanıkların bu suçu zincirleme şekilde işledikleri iddia edilerek, her biri için 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyordu.