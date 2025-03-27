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Saraçhane’de Gazetecilere Tahliye Kararı

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GAZETECİLER HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Gözaltına alınıp sonrasında tutuklanan gazeteciler Zeynep Kuray, Bülent Kılıç ve Yasin Akgül ile ilgili olarak tahliye kararı çıktı. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatları tarafından yapılan itiraz, İstanbul’daki mahkeme tarafından kabul edildi. Alınan bu karar doğrultusunda, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasına hükmediliyor. Tahliyelerin kısa bir süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

EV BASKINLARIYLA GÖZALTINA ALINDILAR

Gazeteciler, 25 Mart’ta düzenlenen ev baskınları sırasında gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmışlardı.

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