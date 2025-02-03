Sarallar Üyesinin Kaçırılmasına 7 Tutuklama Talebi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Sarallar” adıyla bilinen organize suç örgütü içinde yer alan ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y’nin yurt dışına çıkışını sağladığı belirlenen 7 şüpheliye yönelik soruşturmasına devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 7 şüphelinin ifadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından alındı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI

Savcılık, aralarında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K ile gümrük muhafaza memuru B.A’nın da bulunduğu 7 kişiyi “suçluyu kaçırma”, “göçmen kaçakçılığı” ve “silahlı suç örgütüne yardım etme” gibi suçlamalarla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.