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Sarallar Üyesinin Kaçırılmasına 7 Tutuklama Talebi

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Sarallar” adıyla bilinen organize suç örgütü içinde yer alan ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y’nin yurt dışına çıkışını sağladığı belirlenen 7 şüpheliye yönelik soruşturmasına devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 7 şüphelinin ifadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından alındı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI

Savcılık, aralarında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K ile gümrük muhafaza memuru B.A’nın da bulunduğu 7 kişiyi “suçluyu kaçırma”, “göçmen kaçakçılığı” ve “silahlı suç örgütüne yardım etme” gibi suçlamalarla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

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