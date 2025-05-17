Sarampole Uçan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Sivas’ta Ankara yolunda, 35 yaşındaki Selim İpek’in kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve sağlık ile itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Ağır yaralandığı belirlenen İpek, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahale ve tedavi çabalarına rağmen sürücü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olarak gerekli inceleme süreci başlatıldı.