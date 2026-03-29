Sarı Kodlu Uyarı, Sel, Fırtına Bekleniyor!

METEOROLOJİ’DEN ÖNEMLİ UYARI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan güncel verilere göre “sarı” kodla belirtilen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşımda yer aldı. Paylaşımda, yarın kuzeybatı bölgelerinde etkili olacak yağışın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ile Kastamonu’nun batı ve Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

OLUŞAN HASARLAR

Bugün Türkiye genelinde etkili olan kar ve fırtına çeşitli zararlara yol açtı. Van-Hakkari karayolu çığ düşmesi nedeniyle trafiğe kapandı. Denizli’de yaşanan kuvvetli rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Ayrıca Bursa Uludağ’da yoğun kar ve tipi etkili oldu. Denizli’de rüzgar saatte 80 kilometreye kadar ulaştı.

Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki birçok ev ve iş yerinin çatısı uçarken, devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi. Pamukkale Üniversitesi’nin bahçesinde yer alan bir uçağın üzerine de bir ağaç devrildi. Valilik kararıyla motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklanmış, ayrıca teleferik hattı ve Denizli Kayak Merkezi geçici olarak kapatılmıştır.

MUĞLA’DA TRAJEDİ

Muğla’da bir otomobil sele kapılarak, içinde bulunan iki kişiden biri hayatını kaybetti. Milas ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nden geçen Gökçeler Deresi çevresindeki su basan yoldan geçmeye çalışan otomobil, ani bir şekilde sele kapıldı. AFAD ekipleri, otomobile vinçle ulaşarak Ayhan Demir’i kurtardı. Hipotermi geçirdiği bildirilen Demir’e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak aracın içindeki Bülent Şanlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.