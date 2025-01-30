Sarı Serum Skandalında Diploması İptal Doktor

İDDİALARLA DOLU KLINIK OLAYI

Afyonkarahisar’da halk arasında ‘atom’ olarak bilinen sarı serumun bağlanmasının ardından fenalaşarak hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan’ın durumu ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Gündoğan’ın tedavi gördüğü kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında devlet hastanesinde alkollü bir iş insanının kanını değiştirdiği gerekçesiyle yargılandığı ve diplomasının iptal edildiği iddiaları gündeme geldi. Olay, 13 Ocak’ta özel bir klinikte gerçekleşti.

ŞİKAYETİ DİKKATE ALMAYAN KLİNİK SÜRECİ

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve umre yolculuğuna hazırlanan 2 çocuk babası Gündoğan, grip şikayetiyle kliniğe gitti. Burada herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum uygulandı. Ancak serumun bitmesine yakın nefes almakta zorlandığını belirten Gündoğan, fenalaştı. İddiaya göre, klinik çalışanları müdahale edemedi ve Gündoğan’ın arkadaşı durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındı ancak 20 saat sonra hayatını kaybetti.

YARGILANAN DOKTORUN GEÇMİŞİ

Olayın ardından kliniğe dair ortaya çıkan iddialar dikkat çekti. İddialar arasında kliniğin ortaklarından olan doktor Mert B.’nin, 2022 yılında alkollü bir trafik kazasına karışan iş insanına ait kan testinin değiştirildiği gerekçesiyle yargılandığı öne sürüldü. Mert B., Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 7 sanıktan biriydi ve mahkeme sonucunda doktorluk diploması iptal edildi.

DİPLOMAMIN İPTALİ SONRASI GÜNDEMDE

Mert B.’nin davası devam ederken, devlet hastanesindeki ilişiği kesildi. İptal edilen diploması nedeniyle Mert B.’nin isminin sarı serum faciasının yaşandığı klinikten silindiği ancak burada doktor unvanıyla çalışmaya devam ettiği iddia ediliyor. Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.