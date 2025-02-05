Sarı Serumun Kurbanı Bu Kez İstanbul’da

İSTANBUL’DA BİR KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’da, evde sarı serum tedavisi alan bir kişi, hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Olay, Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi’nde saat 00.00’da gerçekleşti. İddialara göre, 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu, evinde sarı serum kullanırken aniden fenalaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

İhbar üzerine derhal evde bulunan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayramoğlu’nun hayatı kurtarılamadı. Ölüm nedeni kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Bayramoğlu’nun cenazesi, daha sonra yakınları tarafından teslim alındı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Olayla ilgili polis incelemesine başladı. Harun Bayramoğlu’nun cenazesi, Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.