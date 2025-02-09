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Sarı Serumun Tehlikeleri Sağlık Bakanlığınca Açıklandı

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SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN SARID SERUM HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabında, son günlerde basında yer alan ölüm vakaları ile ilgili olarak sarı serum hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Paylaşımda sarı serumun içeriğinde, normal serumun yanı sıra C vitamini, B grubu vitaminler, magnezyum, mide koruyucu ilaçlar, bulantı gidericiler, anti-inflamatuar ilaçlar, anti-oksidan maddeler, kas gevşetici ve ağrı kesici gibi bileşenlerin yer alabileceği belirtildi.

SAĞLIKLI KOŞULLARDA KULLANIM ÖNERİSİ

Ağız yoluyla beslenemeyen veya beslenmesine rağmen vitamin ve minerallerden yeterince yararlanamayan bireylere, vitamin ve minerallerin serumla verilmesinin yalnızca hekim onayı ile, uygun sağlık koşullarında ve steril cihazlar kullanılarak yapılmasının gerektiği ifade edildi. Paylaşımda, “Sarı serumun; aşırı yorgunluk, gribal enfeksiyonlar, ‘akşamdan kalma’ gibi durumlarda hızlı toparlanma, zindelik sağlama ve ruhsal durumu güçlendirme gibi sağlık faydaları sağlayacağına dair beklenti ve vaatler bilimsel olarak kanıtlanmış değildir.” şeklinde uyarılar yer aldı.

SAĞLIK RİSKLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sarı serum uygulamasının neden olabileceği sağlık risklerinin, eklenecek vitamin ve minerallerin türü, sayısı, miktarı, serumun damara uygulanma hızı ve kişinin sağlık durumuyla doğrudan ilişkili olduğu vurgulandı. Bu riskler, her bireyin sağlık durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, sarı serum kullanımı öncesinde mutlaka uzman bir hekimle görüşülmesi gerektiği belirtildi.

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