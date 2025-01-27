Sarı Serumun Tehlikeleri: Uzun Süreli Etkileri

KOMBO VİRÜSÜN ETKİLERİ GÜNDEME GELİYOR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son günlerde kombo virüs etkilerinin toplumda yaygınlaştığını ve vatandaşların günlük işlerinin aksamaması için acil servislerde “sarı serum” olarak bilinen serum tedavisini tercih ettiğini belirtiyor. Özkaya, sarı serum tedavisinin yalnızca birkaç günlük bir rahatlama sağladığını ve ilerileyen dönemlerde kişinin zatürreye kadar giden sonlarla karşılaşabileceğini ifade ediyor. “Son günlerde birden fazla virüs toplum içinde dolaşıyor ve aynı anda influenza, RSV, koronavirüs ve başka solunum yolu virüslerinin bir araya gelmesi, bir kişinin enfekte olmasına ve uzayan hastalıklara neden oluyor. Bu durum, boğaz ve eklem ağrısından başlayıp, öksürük ve nefes darlığına kadar ilerleyen bir hastalık tablosu oluşturuyor.” diyor.

HASTALARIN TEMEL SORUNU: UZAYAN HASTALIKLAR

Özkaya, günümüzde kombo virüs etkileri nedeniyle hastalıkların süresinin uzadığını ve insanların kendilerini bir türlü iyi hissetmediğini vurguluyor. “Bu uzun süren hastalıklar yüzünden günlük iş ve aktivitelerinde etkilenmemek adına insanlar, tam olarak iyileşmeden tekrar topluma dönüyor.” ifadesini kullanıyor. Hastaların hızlı ve etkili iyileşme beklentisiyle acil servislerde “sarı serum” tedavisi talep ettiğini aktaran Özkaya, bu tedavinin yalnızca kısa süreli rahatlama sağladığını, ertesi gün günlük işlerine geri dönebileceklerini belirtiyor. Ancak Kovid-19 salgını sonrasında toplumda hem bu virüs hem de diğer solunum yolu virüslerinin aynı anda hastalıklara yol açtığını ve bu durumun uzayan hastalığı maskelediğini ifade ediyor.

HIZLI ÇÖZÜMLERİN TEHLİKESİ

Özkaya, “Eğer bugünlerde hastalanıp sarı serum alırsanız, başlangıçta şikayetlerinizi azaltabilirsiniz, fakat hastalık günlerce sürdüğü için bu serum, hastalıkla savaşma gücünüzü zayıflatıyor ve zatürreye kadar gidebilecek sorunlara neden olabiliyor.” şeklinde konuştu. Sarı serum tedavisinin gün içinde rahatlama sağladığını açıklayan Özkaya, bu durumun hastalığın hem süresini hem de ciddiyetini artırdığını belirtiyor. Özellikle genç hastalarda, bu hızlı çözümlere başvuru nedeniyle zatürre vakalarındaki artışa dikkat çekiyor. “Gençler, günlük aktiviteleri aksatmadan devam etmek için bu tür çözümlere yöneliyor ve bu da beklenmedik sayıda ve ciddiyette zatürre vakalarının ortaya çıkmasına neden oluyor.” diyor. Son olarak, halkın bilinçlenmesi gerektiğine ve serum tedavisinin sadece ateşi düşürmeyen hastalar için önerildiğine dikkat çekiyor.