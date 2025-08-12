Sarıyer’de Plajda Hatalı Sollama! 2 Aylık Deren Lina Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 10 Ağustos Pazar günü saat 15.15 sıralarında Gümüşdere’de gerçekleşti. Alınan bilgilere göre Yüksel D., Fırat D. ile 2 aylık Deren Lina Dereli plaja gitmek üzere yola çıktı. Öğle saatlerinde 34 FEH 511 plakalı araçla plajdan dönen sürücü Yüksel D., hatalı sollama yaptı. Bu esnada karşı yönden gelen 34 GBH 966 plakalı otomobille yolda ilerleyen Yavuz Y.’nin aracı, sollama yapan otomobille kafa kafaya çarpıştı.

KAZADA YAŞANAN YARALANMALAR

Kazada sürücü Yüksel D., Yavuz Y. ve Fırat D. hafif yaralanırken, 2 aylık Deren Lina Dereli ağır yaralandı. Kaza sonrası yapılan ihbarla birlikte olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan 3 kişiyi ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Ağır yaralı olan Deren Lina Dereli ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi ve tedavi altına alındı. Ancak 2 aylık bebek, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen 11 Ağustos saat 02.00’de yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kazaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ölen bebeğin halası olduğu belirlenen sürücü Yüksel D.’yi gözaltına aldı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan Yüksel D. hakkında adli işlem başlatıldı ve ‘taksirle öldürme’ ile ‘taksirle yaralama’ suçlarından adliyeye sevk edildi.