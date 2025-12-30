Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi 2026’da Tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli’nin inşaatını 2026 yılı içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirterek, “Kilyos’tan Sarıyer’e olan 35 dakikalık seyahati yalnızca 5 dakikaya indireceğiz.” dedi. Uraloğlu, tünelin Sarıyer–Kilyos rotasında bulunan Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi gibi İstanbul’un en yoğun iş ve finans merkezlerini Kuzey Marmara Otoyolu’na doğrudan bağlayacağını ifade ederek, İstanbul Havalimanı ile şehir merkezleri arasındaki ulaşımın da hızlanacağını vurguladı.

DÖRT ŞERİTLİ ÇİFT TÜPLÜ YAPI

Sarıyer-Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu Projesi’nde incelemelerde bulunan Uraloğlu, yapım çalışmalarının 2022 Mayıs ayında başladığını anımsatarak, toplamda yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda ikisi gidiş ve ikisi geliş olmak üzere dört şeritli ve çift tüplü bir projenin bağlantı yollarıyla birlikte toplamda 8,2 kilometreyi bulduğunu belirtti. Projenin başlangıç noktası olan Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nin çıkışından, Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde yer alan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı’na kadar devam ettiğini açıklayan Uraloğlu, “Projemiz bünyesinde Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı’nın yer aldığı toplam 2 köprülü kavşak, 1 viyadük, 2 aç-kapa yapısı ve 1 menfez kurulacak.” dedi. Uraloğlu, tünelin yapımını en kısa sürede tamamlamak adına hem yeni Avusturya tünel açma yöntemi (NATM) hem de tünel açma makinesi (TBM) yöntemini eş zamanlı olarak kullandıklarını söyledi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NA KATILIM

Uraloğlu, tünelin projesi sayesinde Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi gibi İstanbul’un iş ve finans merkezlerinin doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanabileceğine dikkat çekti. Tünel aracılığıyla Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi bölgelerde yaşayanlar için İstanbul’un merkezi alanlarına erişimin kolaylaşacağını aktaran Uraloğlu, yaz turizminin de canlanacağını vurguladı. Ayrıca, olası bir afet durumunda İstanbul’un acil yardım ve tahliye yolu olarak bilinen Kuzey Marmara Otoyolu’na hızlı erişim imkanı sağlanacağını belirten Uraloğlu, bu sayede akaryakıttan yılda 500 milyon lira tasarruf edileceğini ve yıllık toplam tasarrufun 3,3 milyar lira olacağını ifade etti.

STRATEJİK ENTEGRASYON

Bakan Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli’nin Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı ile entegrasyonu açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Ayrıca, Nakkaş-Başakşehir Kesimi ile ilgili yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Uraloğlu, bu kesimin toplam 45 kilometre uzunluğunda olduğunu açıkladı. Uraloğlu, projeyi, Nakkaş Kavşağından başlayarak Sazlıdere Barajı’nın güneyinde yapımı tamamlanan Sazlıdere Köprüsü ile devam ettiklerini ifade etti.

METRO ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMA

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte TEM Otoyolu’ndaki trafik akışının rahatlayacağını ve çevredeki hastaneler ile spor alanlarına ulaşımın kolaylaşacağını kaydetti. İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu’nda sona yaklaştıklarını ifade eden Uraloğlu, metro hattının 2026’nın ilk aylarında hizmete açılacağını, Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin devam ettiğini ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demir yolu bağlantısıyla Marmaray’a alternatif çift hatlı demir yolu sisteminin sağlanacağını belirtti.