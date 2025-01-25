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Spor

Sarıyerspor’dan 6 Gollü Galibiyet! Yenilgileri Yok..

sariyerspor-dan-6-gollu-galibiyet-yenilgileri-yok

SARIYER ŞAMPİYONLUK YOLUNDA HIZ KESMİYOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup’da şampiyonluğa giden yolda hata istemeyen Sarıyer, İnegölspor’u 6-0 gibi farklı bir skorla yenerek liderliğini pekiştirdi. Sarıyer, bu sezon gösterdiği performansla daha önceki başarılı günlerine dönüş sinyalleri veriyor.

LİDERLİK KOLEKTİFİ PUAN FARKIYLA BÜYÜYOR

47 puanla lider konumda bulunan Sarıyer, en yakın rakibi Batman Petrolspor’un 1 maç fazlasıyla 8 puan gerisinde yer alıyor. Bu sezon 19 maça çıkan Sarıyer, bunların 15’inden galibiyetle ayrılmayı başarıyor. Geriye kalan 4 maçta ise beraberlik elde etti ve henüz mağlubiyet yaşamadı.

BİR ÜST LİGE ÇIKMA HEDEFİ GÜÇLENİYOR

Mustafa Sarıgül yönetimindeki Sarıyer’in, bir üst lige çıkma olasılığı neredeyse kesin olarak görülüyor.

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