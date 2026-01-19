Şarkıcı Linet Gazze Konusunda Duygusal Açıklama Yaptı

İSRAİL ASILLI SANATÇI LİNET’TEN İNSANLIK DRAMINA TEPKİ

İsrail kökenli Türk sanatçı Linet, son dönemde meydana gelen olaylarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Konunun kendisi için oldukça hassas olduğunu belirten Linet, “Her şeyden önce ben bir insanım, ardından sanatçıyım. Gazze’de yaşananlar açık bir insanlık dramıdır” ifadelerini kullandı.

SANATÇI OLARAK MAĞDURLARIN YANINDAYIM

Yanlış anlamalarla sık sık karşılaştığını dile getiren Linet, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ne söylersem yanlış anlaşılabiliyor; çünkü bulunduğum konum buna çok müsait. Ben ne İsrail hükümetinin savunucusuyum ne de herhangi bir siyasetin sözcüsüyüm. Ben sadece bir sanatçıyım. Zulmün faili kim olursa olsun, her zaman mağdurun yanındayım.” Gazze’deki durumu izlerken derin bir utanç hissettiğini belirten Linet, İsrail yönetimine yönelik eleştirisini de sert bir dille ifade ederek, “Gazze halkına uygulanan bu zulmü en sert şekilde kınıyorum. Bu bir soykırımdır. Masum insanların topluca yok edilmesinin başka bir adı olamaz.” açıklaması yaptı.

KONSERİ PROTESTO EDİLDİ

Mayıs 2025’te, Linet’in İstanbul Maslak’ta gerçekleştirmeyi planladığı konserin iptalini isteyen bir grup, etkinlik alanında protesto gösterisi düzenledi. Protestocular sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Olayların ardından sanatçı sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda ağlayarak yardım çağrısında bulundu. Linet, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: “Herkese iyi akşamlar. Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur. Dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm, can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum. Lütfen bana sahip çıkın. Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım. Bugüne kadar hep sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi. Lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zulüm bitsin. Rica ediyorum. Türkiye’ye sesleniyorum. Beni bütün sevenlere, tanıyanlara sesleniyorum. Bugüne kadar ben sadece sesimle var oldum ve bugünden sonra öyle olacağım. Lütfen sizden rica ediyorum. Lütfen beni bu davada yalnız bırakmayın.”