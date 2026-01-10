Sarp Sınır Kapısı’ndan 2025’te 5 Milyon Geçiş Gerçekleşti

Sınır Kapılarında Yoğun Geçişler Devam Ediyor

Artvin Valisi Turan Ergün, Sarp Sınır Kapısı’nın kimlik ile geçiş imkanı sunması nedeniyle yurtdışına seyahat edenler için en çok tercih edilen kara sınır kapılarından biri haline geldiğini ifade etti.

5 MİLYONUN ÜZERİNDE GEÇİŞ

Ergün, Sarp Sınır Kapısı’nda 2025 yılında yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 8,33 oranında düşerek 5 milyon 42 bin olarak kaydedildiğini belirtti. Ayrıca, 2024 yılı için bu sayının 5 milyon 555 bin olduğunu hatırlattı. Öte yandan, 2025’te araç giriş ve çıkışlarında yüzde 6,6 düşüş yaşandığını dile getiren Ergün, 2024’te 792 bin olan araç geçiş sayısının 2025’te 740 bine gerilediğini aktardı.

KAÇAK ÜRÜNLERDE BÜYÜK RAKAM

Sarp Sınır Kapısı üzerinden yapılan ihracatın yüzde 4 artış göstererek 1 milyar 774 milyon dolara ulaştığını belirten Ergün, “Gümrüğümüzde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kararlılıkla sürüyor. 588 olayda 2 milyar 156 milyon 440 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Ayrıca, sınır kapısında 1 milyar 251 milyon 739 bin lira değerinde uyuşturucu madde de yakalandı.” dedi.

ÇIĞ FELAKETİ SONRASINDA ÇALIŞMALAR

Vali Ergün, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 31 Aralık’ta Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. “Arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşmıştık. Çığ altındaki bir vatandaşımızı arama çalışmalarına, bölgede yüksek çığ riski nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Şartlar elverdiğinde arama çalışmalarımız devam edecek.” ifadeleriyle durumu aktardı.