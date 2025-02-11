SAS Banking Summit’te Yapay Zekanın Rolü Tartışıldı

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE KONUŞULDU

Etkinlikte yapay zeka, dijital deneyim ve sürdürülebilirlik gibi hayati konular değerlendirilirken, suistimal ile mücadelede yapay zeka teknolojilerinin önemi üzerinde duruldu. Katılımcılar, finansal dönüşüm ve risk yönetimi gibi stratejik unsurların yanı sıra sektördeki son gelişmeleri ve uzmanların gelecekteki öngörülerini dinleme fırsatı buldu. Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinliğin devamında, Coleman Parkes Research Genel Müdürü Stephen Saw’ın ana konuşması yer aldı. Saw, bankacılık sektöründeki dijital dönüşümün önemine ve yapay zekanın bu süreçteki rolüne dikkat çekti. GenAI anket sonuçlarını da içeren sunumunda, küresel bankaların üçte ikisinin bu teknolojiyi kullandığını, ancak çoğunun bunu belirli departmanlarla sınırlı tutarken, yalnızca %17’sinin tam entegrasyon sağladığını ifade etti.

GENAI YATIRIMI VE OPERASYONEL VERİMLİLİK

Araştırma, pazarlama, IT, satış ve finans departmanlarının GenAI teknolojisinden en fazla faydalanan alanlar arasında yer aldığını gösterdi. GenAI’yı uygulayan kurumlar, çalışan deneyimi ve müşteri memnuniyetinde iyileşmeler sağlarken, operasyonel maliyetlerde de ciddi tasarruflar elde ediyor. Araştırma sonuçları ayrıca, bankaların %87’sinin 2025 yılında GenAI’ya yatırım yapmayı planladığını ortaya koyuyor. Her dört kurumdan biri, bu teknolojiyi kurumsal düzeyde yaygınlaştırmayı hedefliyor. GenAI’nın bankacılık sektöründeki kalıcılığı ve büyük dönüşümü sağlama potansiyeli için daha kapsamlı bir strateji ve güçlü bir yönetişim çerçevesine ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Bankalar, bu teknolojiyi daha güvenli ve ölçeklenebilir hale getirmek için harici çözümler ve uzman desteği arıyor. Bu teknoloji sayesinde etkin bir şekilde operasyon yürütenler, sektörde farklılık yaratacak ve rekabet avantajı elde edecek.

ETKİNLİKTEKİ GÖRÜŞLER VE BİLGİ PAYLAŞIMI

SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri, etkinlikle ilgili olarak şunları belirtti: “Artık gelenekselleşen SAS Banking Summit, finans sektörünün geleceğini şekillendiren önemli bir platform oldu. Yapay zeka, GenAI, risk yönetimi, suistimal önleme ve dijital bankacılık gibi kritik konuları ele aldığımız bu zirvede, finansal ekosistemin dönüşümüne ışık tutuyoruz.” Ayrıca, SAS Türkiye Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Ultav, yaptığı konuşmada SAS’ın, ileri analitik ve yapay zeka tabanlı çözümleriyle kurumlara dönüşüm süreçlerinde rehberlik ettiğini belirtti. Etkinlikte, SAS Türkiye Kurumsal Satıştan Sorumlu GMY’si Emre Ultav’ın moderatörlüğünde düzenlenen “2025’te Bankacılığın Yeni Yüzü; Dijitalleşme Riskler ve Regülasyonların Etkisi” başlıklı panelde çeşitli sektör uzmanları katkı sağladı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE RİSK YÖNETİMİ

Panelde, bankacılık sektöründeki dijital dönüşümün getirdiği yenilikler, yapay zeka teknolojilerinin etkisi, siber güvenlik tehditleri ve dolandırıcılık riskleri gibi konular ele alındı. “Dijital Bankacılığın Geleceği: Veri, Analitik ve Ötesi” sunumunu yapan ColendiBank Kurucu Ortak ve CEO’su Deniz Devrim Cengiz, 2017 yılında bir fintek şirketi olarak kurulan ColendiBank’ın kısa sürede nasıl bir başarı elde ettiğini paylaştı. “Finansal Suçlara Karşı Akıllı Savunma: Veriden Değere Yolculuk” oturumunda ise finansal suçların önlenmesine yönelik akıllı teknolojiler ve veri odaklı analitik çözümler üzerinde tartışmalar gerçekleştirildi.

SUİSTİMAL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK PROJELERİN BAŞARILARI

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın “Başvuru Fraud Projesi” detaylarının ele alındığı bölümde, banka suistimal vakalarıyla nasıl mücadele ettiğini değerlendirdi. Türkiye Finans Katılım Bankası Güvenli Bankacılık Müdürü Ayşe Kulak Pekesen, projenin başlangıcında hız, maliyet ve analitik derinlik gibi faktörlerin kritik olduğunu belirtmekte. Ayrıca, Burgan Bank’ın Başvuru Fraud Projesi, Sade Yazılım ve Danışmanlık ile ele alındı. Bu kapsamda, Burgan Bank Başvuru Güvenliği Birim Yöneticisi Aybüke Altunel, projenin başarılı bir şekilde tamamlandığını ve yeni bir fraud tespit sistemine geçiş sağladıklarını ifade etti.

RİSK YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Etkinlikte ayrıca, risk yönetiminin günümüzün hızla değişen finansal ortamında nasıl evrildiği tartışıldı. Yapay zeka ve makine öğreniminin bankaların kredi süreçlerini nasıl geliştirdiği, alternatif verilerin finansal karar mekanizmalarındaki rolü incelendi. SAS Türkiye ve Linktera’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Finansal Ekosistemi Dönüştürmek: Ölçeklenebilir Entegre Analitik Yönetim Çözümleri” oturumu, analitik çözümler kullanarak daha verimli, güvenli ve ölçeklenebilir süreçler oluşturmayı hedefleyen profesyonellere önemli bilgiler paylaştı.