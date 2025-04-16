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Sasa’dan 20 Milyon Lot Geri Alım

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HİSSE GERİ ALIMLARIYLA İLGİLİ AYRINTILAR

SASA, 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği iki günlük hisse geri alımı ile tam 40 milyon lot hisseyi geri aldı. 15 Nisan 2025’te, 4,09 TL – 4,27 TL fiyat aralığından (ortalama 4,196 TL) 20 milyon lot hisse alımı yaptı. Böylece SASA, toplamda sahip olduğu hissesini 46 milyon lota taşıdı. Bu rakam, şirket sermayesinin yaklaşık %0,1050’sine denk geliyor.

GERİ ALIMLARA DEVAM EDİYOR

SASA, bugün de 16 Nisan 2025 tarihli geri alımlarına hız kesmeden devam etti. Bu kez 4,20 TL – 4,28 TL fiyat aralığından (ortalama 4,237 TL) 20 milyon lot hisse daha aldı. Böylece toplam geri alınan pay sayısı 66 milyon lota ulaştı. Şirket sermayesindeki oranı ise %0,1506 oldu.

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