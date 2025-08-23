Sasa Hisselerinde Yüksek Para Girişi

Gündem

BIST 100 ENDESİ DEĞER KAZANDI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,52’lik değer kazancıyla kapattı. Ancak, bu süreçte tüm hisselerde toplamda -1 milyar 453 milyon TL’lik aktif işlem farkı gözlemlendi. Endeks pozitif bir kapanış yaptığı günde, belirli hisselere yoğun para girişleri dikkat çekti.

SASA POLYESTER ÖNE ÇIKTI

Günün en yüksek para girişini 995,5 milyon TL ile Sasa Polyester kaydetti. Bu durum, SASA’nın işlem hacmi ve aktif işlem farkı açısından günü zirvede tamamladığı anlamına geliyor. Öte yandan, SASA’yı izleyen hisseler özellikle bankacılık sektöründen oluştu: İş Bankası 767,1 milyon TL, Akbank 614,4 milyon TL, Yapı Kredi 548 milyon TL ve Garanti Bankası 449,5 milyon TL değer kazandı.

