Sasa Hissesi Para Girişi Gözlemlendi

BIST 100 ENDİKSİ KAZANCLA KAPANDI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,52 değer kazancı ile bitirdi. Ancak tüm hisselerde toplamda -1 milyar 453 milyon TL düzeyinde aktif işlem farkı gözlemlendi. Endeksin pozitif kapandığı bu günde, bazı hisselerdeki yoğun para girişleri dikkat çekti.

SASA POLYESTER EN YÜKSEK PARAYI ÇEKTİ

Günün en fazla para girişi 995,5 milyon TL ile Sasa Polyester tarafından kaydedildi. Böylece SASA, hem işlem hacmi hem de aktif işlem farkı açısından günü zirvede kapattı. Bankacılık sektörü de önemli hisselerle dikkat çekti.

BANKALARDA ÇİFTE GİRİŞLER

SASA’nın ardından dikkat çeken diğer hisseler bankacılık sektöründen geldi. İş Bankası, 767,1 milyon TL ile dikkat çekerken, Akbank 614,4 milyon TL, Yapı Kredi 548 milyon TL ve Garanti Bankası 449,5 milyon TL para girişi gördü.