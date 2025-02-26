Savaş’tan İmamoğlu’na ÖSYM Eleştirisi

İMAMOĞLU AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELDİ

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Dr. Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yoğun eleştirilerde bulundu. Savaş, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olma iddialarını sorgularken, “Hem cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun hem de sizin diplomanızla ilgili insanlar sıkıntılı konuşuyor. Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı ÖSYM’yi kazanamamışsınız. Benim karşımda konuşamazsınız.” ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSU VE YENİ İDDİALAR

Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, katıldığı canlı yayın programında İmamoğlu’nun kendisini aday yapmak istemediğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Savaş, “Aday belirleme sürecinde genel merkezde toplantı yapıldı, Ekrem İmamoğlu’nun anketçisi benim anketlerde düşük olduğumu söyledi. ‘Beni aday yapmayacaksanız bağımsız olacağım’ dedim.” şeklinde konuştu.

ŞAİBELERDEN KURTULMA GÖREVİ

TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Nuray Babacan’a konuşan Savaş, “Biz bunları her kurultaydan önce dedikodu niteliğinde gördük. Ama Cumhurbaşkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu ‘şaibe’ var dediğinde başka bir olaya dönüştü. Her CHP’linin partiyi bu şaibeden kurtarması görevidir. Ben bu görevi yapıyorum.” dedi. Bu açıklamalar, Savaş’ın partinin içindeki sorunları çözme konusundaki kararlılığını gösteriyor.