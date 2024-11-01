Savcı Görevden Alınmayacak Açıklaması Geldi

SAVCININ GÖREVDEN ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Adalet Bakanlığı kaynakları, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. “Savcının görevden alınması söz konusu değil. Ana soruşturma tamamlanarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi ve davası açıldı.” denildi. Ayrıca, “Büyükçekmece Başsavcılığı’nda dosyanın birkaç şüpheli yönünden soruşturması zaten devam ediyor. Bu soruşturmada savcıyı tehdit eden şüpheli de yer aldığı için soruşturmayı başka bir Cumhuriyet Savcısı yürütüyor.” ifadeleri ile devam edildi.

DOSYADA DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL

Açıklamada, “Dosyadan el çektirme veya görev değişikliği gibi bir şey söz konusu değil.” vurgusu yapıldı. Adalet Bakanlığı, olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü ve yasal süreçlerin titizlikle devam ettiğini belirtti.