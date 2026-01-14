Savcı Kılıçarslan’ın Geçmişi Olayı Gölgeliyor

HÂKİM HAYATİ TEHLİKE ATLATIYOR

Hâkim Aslı Kahraman, Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından odasında tabancayla kasığından vurulmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren savcının geçmişi ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıkarken, olayın arka planında yatan bazı bilgilere de ulaşıldı.

İKİ YIL SÜREN GÖREV BİRLİĞİ

Savcı ve vurduğu hâkim, 2022-2024 tarihleri arasında Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi’nde birlikte görev yaptıkları tespit edildi. Hâkim Aslı Kahraman’ın 2 Eylül 2024’te Bölge Adliye Mahkemesi’ne atanacağı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın, ilgili dönem boyunca Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yaptığı biliniyor. Bu dönemde aile içi kadın cinayetleri ve istismar gibi mağdur başvurularını değerlendirip iddianameler hazırladığı kaydedildi.

TAKINTILI İLİŞKİ BÜYÜDÜ

33 yaşındaki Muhammed Çağatay Kılıçarslan ile hâkim Aslı Kahraman arasındaki ilişki, çalıştıkları Kartal Adliyesi’nde başlamış. Savcının, hakime karşı takıntılı bir sevgi beslediği öğrenilirken, hâkim Aslı Kahraman bu durumu reddettiği için savcının tacizlerine maruz kaldığı belirtiliyor. Bunun üzerine hâkim, Kılıçarslan’a karşı koruma talep etti. Bu talep sonrası, hâkim Aslı Kahraman’ın korunması için iki polis memurunun görevlendirildiği bildirildi.

KURTARAN ÇAYCI OLDU

Saldırının gerçekleştiği gün, hâkim Aslı Kahraman’ı odasında bulunan çaycı Yakup Karadağ kurtardı. Cinayet girişimini önleyen çaycının, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olduğu ve cezasını çekerken aynı zamanda adliyede çalıştığı öğrenildi.

OLAYIN KÜNYESİ

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan (33), 13.00 sıralarında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi’nde görevli Hâkim Aslı Kahraman’ı (45) ziyaret etti. Ziyaret sırasında hâkimle arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma esnasında Savcı Kılıçarslan, hâkime tabancayla ateş etti. İkinci kez ateş etmek istediği sırada, odada bulunan çaycı Yakup K. tarafından engellendi. Kasığından yaralanan hâkimin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyata alınacağı bilgisi alındı. Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla gözaltına alındı.