Savcı Nevzat Bahtiyar’ın Cezasına İtiraz Etti

CEZANIN YETERSİZ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Diyarbakır Başsavcılığı, Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın yetersiz olması sebebiyle kararına itiraz etti. Gerekçe kararının ardından savcı, Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor ve bu kapsamda İstinaf Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR

Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığı belirlenince mahkeme tarafından 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak başsavcılık, verilen bu cezanın yetersiz olduğunu düşünüyor.