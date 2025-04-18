Savcı Y.E’ye Tehdit; Gözaltılar, Tutuklamalar

BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN YENİ GELİŞMELER

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen özel hastanelerdeki bebek ölümlerine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit eden şüpheliler hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce tutuklanan Mustafa Kemal Zengin’in telefonunda yapılan incelemelerde, Edirne’deki bir GSM firması yetkili bayisinde çalışan Z.K. isimli şüpheliye ait uygulama telefon numarasının gönderildiği ve sorgulama yapıldığı belirlendi. Yazışmalarda iş insanı Gökhan Güler’in Zengin’den, savcı Y.E’nin yürüttüğü kripto para dolandırıcılığı soruşturması kapsamında tutuklu olan Yavuz Usta’nın tahliyesini talep ettiği görüldü. Bu isteğin gerçekleşmemesi üzerine Güler’in, hakim ve savcılara yurt dışından suikastçı getirtip vurdurulacağına dair mesajlar attığı kaydedildi.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Savcılığın talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonda, şüpheliler Z.K. ve Gökhan Güler gözaltına alındı. Soruşturma savcılığına sevk edilen şüpheliler, tutuklanmaları talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakim, Gökhan Güler’in tutuklanmasına karar verirken, Z.K.’nin yurt dışına çıkış yasağı ve Cumhuriyet Savcısı Y.E’ye yaklaşmaması gerektiği yönünde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

TEHDİTLER VE SUİKAST İDDİALARI

“Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos’ta gerçekleşen görüşmede avukat A.A., bazı şüphelilerin tahliyeleri gerçekleştirilmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehditlerde bulunmuştu.” Bu kapsamda yapılan soruşturmada, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere yönelik bilgilerin nasıl sızdırıldığı araştırıldı. Ayrıca, savcının odasına gizli kayıt cihazı yerleştirildiği tespit edildi. Avukat A.A.’nın irtibat kurduğu M.K.Z’nin savcıyı ölümle açıkça tehdit ettiği kayıtlara geçti. İlk operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’inin tutuklanması kararlaştırılırken, Gökhan Güler’in tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 6’ya, adli kontrol tedbiri uygulanan şüphelilerin sayısı ise 8’e ulaştı. Toplamda 6 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.