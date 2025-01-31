Savcıdan Nevzat Bahtiyar İçin Müebbet Talebi

YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine dair davada önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık, Narin’in cesedini gizlediğini kabul eden Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın yetersiz olduğunu düşündü ve bu duruma itiraz etti. Bahtiyar, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık, bu cezayı az bulduğu için dosyayı istinaf mahkemesine taşıyarak Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcılığın başvurusunun ardından mahkeme, konuyu değerlendirip son kararı verecek.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, 23 şüpheliden 12’si, anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar dahil olmak üzere tutuklandı. Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı ve 4 sanık hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 23 Ekim’de Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DAVANIN SEYRİ

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2022’de başlandı. İlk duruşma üç gün sürdü ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 26 Aralık 2024’e ertelendi. İlk duruşmanın ardından Cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı mahkemeye sundu. 29 Aralık 2024’te görülen son duruşmada ise karar açıklandı.

CEZALAR VE SUÇLAMALAR

Davada tutuklu olan dört sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bahtiyar’ın suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla bu ceza aldığı belirtildi.