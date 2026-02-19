Savunma Sanayii İcra Komitesi 2026 İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 2026 yılındaki ilk toplantısında, Türk savunma sanayisinin 2025 yılına dair faaliyetleri, ihracat başarısı, geleceğe yönelik hedefler ve kritik projeler ele alındı. Yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli savunma sanayisine yönelik destekleme kararlılığı toplantının ana temasını oluşturdu. Bu bağlamda, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarının ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projeler gündeme getirildi ve kararlar alındı.

ÇALIŞMALAR DAHA YÜKSEK BİR GAYRETLE SÜRDÜRÜLECEK

Toplantıda, milletin ve devletin önemli desteğiyle Türk savunma sanayiinde kaydedilen başarıların getirdiği memnuniyet dile getirildi. 2026 yılı boyunca çalışmaların daha yüksek bir azimle sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Yerli ve milli teknolojilerin kullanımı ile savunma sanayiinde örnek teşkil eden gelişmelerin, kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

