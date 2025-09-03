Savunma Ve Havacılık İhracatında Yeni Zirve

YENİ ZİRVE AŞILDI

Savunma ve havacılık sanayii ihracatında yeni bir zirveye ulaşıldı. Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat, önceki yıllara göre yüzde 45 artış göstererek 5 milyar 418 milyon dolara ulaştı.

İHRACAT RAKAMLARINDAKİ ÖNEMLİ ARTIŞ

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sektördeki ihracat rakamlarını değerlendirdi. 2025 yılı Ağustos ayında, savunma ve havacılık sanayiinin ihracatı yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolara yükseldi. Ocak-Ağustos dönemindeki toplam ihracat ise yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara çıktı. Görgün, “Yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz” diyerek gelecekteki hedeflere dair güven verdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, uluslararası iş birliği faaliyetleri ve katma değeri yüksek ürünlerle ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için yoğun çaba harcıyoruz. Görgün, ana yüklenicilerden KOBİ’lere kadar geniş bir başarı zincirini, birlikte daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği ihracat hedeflerine ulaşmak için, sektör olarak gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK ETTİ

Görgün, bu başarıda emeği geçen tüm firmaları, mühendisleri, teknisyenleri ve başkanlık personelini yürekten tebrik etti. “Millî teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için, durmaksızın çalışmaya devam” diyerek, hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını vurguladı.