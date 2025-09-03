Savunma Ve Havacılık Sanayii İhracatında Zirve

YENİ İHRACAT ZİRVESİ

Savunma ve havacılık sanayii ihracatında yeni bir zirve yaşandı. Ocak ve Ağustos döneminde toplam ihracat, yüzde 45 artış göstererek 5 milyar 418 milyon dolara çıktı.

İHRACAT RAKAMLARI

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu dönemde gerçekleşen ihracat rakamlarını değerlendirdi. Görgün, 2025 yılı Ağustos ayında savunma ve havacılık sanayinin yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat yaptığını ve Ocak-Ağustos aralığında toplam ihracatın yine yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara ulaştığını belirtti. Yeni başarıların geleceğine dikkat çeken Görgün, “Yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İŞ BİRLİĞİ

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, uluslararası iş birliği faaliyetleri ve yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerle ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Görgün, ana yüklenicilerden KOBİ’lere kadar uzanan başarı zincirini daha ileriye taşımak amacıyla çaba göstereceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği ihracat hedeflerine ulaşmak için sektörün gece gündüz çalışmaya, yeni başarılar elde etmeye devam edeceğini vurguladı. Görgün, emeği geçen tüm firmalar, mühendisler, teknisyenler ve başkanlık personeline teşekkür etti. Millî teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.