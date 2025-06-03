SBU, Su Altından Kırım Köprüsü’ne Vurdu!

UKRAYNA GÜVENLİK SERVİSİ’NDEN YENİ OPERASYON

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kırım’ı ana karaya bağlayan Kırım Köprüsü üzerine yeni bir özel operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu sefer su altından düzenlenen bir saldırının ardından köprünün “kullanılamaz hale” geldiği bildiriliyor. SBU, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna Güvenlik Servisi yeni ve benzersiz bir özel operasyon gerçekleştirdi ve Kırım Köprüsü’nü üçüncü kez vurdu – bu kez su altından! Operasyon birkaç ay sürdü.” şeklinde ifadelere yer veriyor.

PATLAYICILARIN ETKİSİ

Duyurulan bilgiler arasında, saldırıda kullanılan patlayıcıların etkisinin bin 100 kilogram TNT’ye eşdeğer olduğu ve destek yapılarının ağır hasar gördüğü vurgulanıyor. Bu saldırının, geçtiğimiz pazar günü Rusya’nın nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarının hedef alındığı kapsamlı insansız hava aracı (İHA) operasyonunun hemen ardından gerçekleştirildiği kaydediliyor.

KIRIM KÖPRÜSÜ’NÜN STRATEJİK ÖNEMİ

Ukrayna Güvenlik Servisi, Kırım Köprüsü’nü üçüncü kez hedef aldıkları bilgisini paylaşarak, patlama anına ait güvenlik kamerası görüntülerini de yayınlıyor. Rusya tarafından yapılan açıklamada ise köprüdeki trafiğin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Toplam 19 km uzunluğundaki Kırım Köprüsü, Rusya ana karasıyla Kırım yarımadasını birbirine bağlayan tek yol olması dolayısıyla kritik bir öneme sahip. Köprü üzerinde hem otoyol hem de demiryolu mevcut.