Schalke 04 Edin Dzeko İle Anlaşma Sağladı

schalke-04-edin-dzeko-ile-anlasma-sagladi

Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, İtalya’nın Fiorentina takımında forma giyen Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko’yu transfer etti. Yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbolcuyla 2025-26 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandığı bildirildi.

16 MAÇ İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

Dzeko, Fiorentina’dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter gibi takımlarda oynamış bir isim. 2023-2025 yıllarında Fenerbahçe’de bulunan tecrübeli santrfor, 15 yıl aradan sonra Almanya’ya dönüş yaptı.

ALMANYA’DA 15 YIL SONRA

2007-2011 yılları arasında Wolfsburg’da forma giyen Dzeko, bu süre zarfında kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı. Bu sezon ise Fiorentina ile 18 maça çıkarak 722 dakika sahada kalmış ve 2 gol atmayı başardı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

