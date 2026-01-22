Schalke 04 Edin Dzeko İle Anlaşma Sağladı

Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, İtalya’nın Fiorentina takımında forma giyen Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko’yu transfer etti. Yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbolcuyla 2025-26 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandığı bildirildi.

16 MAÇ İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

Dzeko, Fiorentina’dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter gibi takımlarda oynamış bir isim. 2023-2025 yıllarında Fenerbahçe’de bulunan tecrübeli santrfor, 15 yıl aradan sonra Almanya’ya dönüş yaptı.

ALMANYA’DA 15 YIL SONRA

2007-2011 yılları arasında Wolfsburg’da forma giyen Dzeko, bu süre zarfında kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı. Bu sezon ise Fiorentina ile 18 maça çıkarak 722 dakika sahada kalmış ve 2 gol atmayı başardı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI