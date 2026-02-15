Schalke 04 Holstein Kiel’i Deplasmanda Yendi

schalke-04-holstein-kiel-i-deplasmanda-yendi

Almanya Bundesliga 2. Lig’in 22. haftasında Schalke 04, deplasmanda Holstein Kiel ile karşı karşıya geldi. Holstein Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı konuk ekip Schalke 04, 2-1’lik skorla kazandı.

GOLLER TÜRK OYUNCULARDAN, ASİSTLER DZEKO’DAN

Schalke’ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Kenan Karaman ve 29. dakikada Hasan Kuruçay attı. Her iki golde de asist, Edin Dzeko tarafından yapıldı. Holstein Kiel’in tek sayısı ise 55. dakikada penaltıdan David Zec ile geldi. Mücadelede ilk 11’de yer alan Edin Dzeko, 90 dakika boyunca sahada kalırken, Kenan Karaman 85. dakikada oyundan alındı.

LİGDEKİ SON DURUM

Bu sonuçla birlikte Schalke puanını 43’e çıkarırken, Holstein Kiel ise 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Schalke 04, Magdeburg’u konuk etmeyi planlarken, Holstein Kiel ise Karlsruher SC’yi deplasmanda ağırlayacak.

