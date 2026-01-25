Schalke 04 Kaiserslautern ile 2-2 Berabere Kaldı

schalke-04-kaiserslautern-ile-2-2-berabere-kaldi

Almanya Bundesliqa 2’nin 19. hafta karşılaşmasında Schalke 04, sahasında Kaiserslautern ile 2-2 eşitlik sağladı. Veltins-Arena’da gerçekleşen mücadelenin ilk yarısında gol kaydedilmedi. Deplasman ekibi, 61. ve 83. dakikalarda Ivan Prtajin’in fileleri havalandırmasını beklerken, Schalke’de 67. dakikada oyuna dahil olan 39 yaşındaki yeni transfer Edin Dzeko, 87. dakikada attığı golle takımının geri dönüşü için önemli bir adım attı.

SON SÖZ KENAN’DAN

Bu golün ardından yalnızca 3 dakika geçtikten sonra milli oyuncu Kenan Karaman, 90. dakikada sahne alarak maçın sonucunu belirleyen golü atmayı başardı.

FORMA BULAN MİLLİ FUTBOLCULAR

Schalke 04’te milli futbolcu Mertcan Ayhan, maçın tamamında mücadele ederken, Hasan Kuruçay 89. dakikada oyundan alındı.

ŞALKE LİDERLİĞİ KORUDU

Alınan bu sonuçla birlikte lider konumundaki Schalke 39 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Kaiserslautern ise 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki karşılaşmasında Schalke, Bochum’un konuğu olurken, Kaiserslautern ise Elversberg ile karşılaşacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güneşli Hava İle Balıklıgöl’e Akın Oldu

Şanlıurfa'da kar yağışının ardından güneşli havayı değerlendiren halk, Balıklıgöl'e akın ederek doğanın tadını çıkardı.
Gündem

Sinan Özdemir’in Zorlu Yolculuğu Yaban Hayvanları İçin

Niksar'da hayvanlara yem bırakmak isteyen bir kişi, Ordu Perşembe Yaylası'na ulaştığında yoğun tipi ve fırtınayla karşılaştı. Aracını bırakıp zor şartlarla köye ulaşmayı başardı.
Gündem

Mersinliler Kar Yağışıyla Yaylalar Dolu Taştı

Mersin'de kar yağışı sonrası yaylalar kalabalıklaştı. Aileler, sezonun ilk karında çocuklarıyla keyifli zaman geçirirken, beyaz örtü doğal güzellik sundu.
Gündem

Düzce’de Mobilya Atölyesi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de elektrik direğindeki patlamalar yangın çıkardı, mobilya atölyesi alevler içinde kaldı ve tamamen yandı.
Gündem

İstanbul’da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

İstanbul'da masaj salonları ve kumarhanelere yönelik denetimlerde 2 fuhuş şüphelisi ile 35 kumar şüphelisi gözaltına alındı. 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin TL ceza kesildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.