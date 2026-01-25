Schalke 04 Kaiserslautern ile 2-2 Berabere Kaldı

Almanya Bundesliqa 2’nin 19. hafta karşılaşmasında Schalke 04, sahasında Kaiserslautern ile 2-2 eşitlik sağladı. Veltins-Arena’da gerçekleşen mücadelenin ilk yarısında gol kaydedilmedi. Deplasman ekibi, 61. ve 83. dakikalarda Ivan Prtajin’in fileleri havalandırmasını beklerken, Schalke’de 67. dakikada oyuna dahil olan 39 yaşındaki yeni transfer Edin Dzeko, 87. dakikada attığı golle takımının geri dönüşü için önemli bir adım attı.

SON SÖZ KENAN’DAN

Bu golün ardından yalnızca 3 dakika geçtikten sonra milli oyuncu Kenan Karaman, 90. dakikada sahne alarak maçın sonucunu belirleyen golü atmayı başardı.

FORMA BULAN MİLLİ FUTBOLCULAR

Schalke 04’te milli futbolcu Mertcan Ayhan, maçın tamamında mücadele ederken, Hasan Kuruçay 89. dakikada oyundan alındı.

ŞALKE LİDERLİĞİ KORUDU

Alınan bu sonuçla birlikte lider konumundaki Schalke 39 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Kaiserslautern ise 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki karşılaşmasında Schalke, Bochum’un konuğu olurken, Kaiserslautern ise Elversberg ile karşılaşacak.