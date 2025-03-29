Schumacher Tamamen Bakıma Muhtaç Durumda

SAĞLIK DURUMU YENİDEN GÜNDEME GELDİ

2013’te yaşadığı kayak kazasından sonra ailesi tarafından dikkatle korunan Michael Schumacher’in sağlık durumu, Alman gazeteci Felix Gorner’in ifadeleriyle tekrar gündeme geldi. Gorner, Schumacher’in sürekli bakıma ihtiyaç duyduğunu ve “konuşarak iletişim kuramadığını” aktardı.

AİLENİN ÖZEL EKİBİ

Schumacher ailesi, efsanevi pilotun tedavi ve bakımını sürdürebilmek için özel bir ekip kurmuş durumda. Tüm imkanlar seferber edilerek Schumacher’in “en iyi şekilde desteklenmesi” sağlanıyor.

HAYRANLARDAN DESTEK VE MAHREMİYET

Formula 1 dünyası ve hayranları, Schumacher’in sağlık durumu hakkında duydukları üzüntüyü sosyal medya aracılığıyla dile getiriyor. Efsane pilotun ailesi, onun mahremiyetini koruma adına sağlık durumunu büyük ölçüde gizli tutmaya devam ediyor.