Scorpions 33 Yıl Sonra Aynı Stadyumda Tarihi Yeniden Yazdı

Scorpions, 33 yıl sonra aynı stadyumda yeniden sahneye çıktı ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Grup, 60. kuruluş yılını kutladığı dünya turnesi kapsamında İstanbul’da sahne aldı. Konser, BKM organizasyonu ve TGA’nın desteğiyle gerçekleşti.

33 YIL SONRA AYNI NOKTADA TARİHİ BULUŞMA

Scorpions, 1993 yılında İnönü Stadyumu’nda verdiği konserden tam 33 yıl sonra aynı noktada sahneye çıktı. Konser, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce hayranı buluşturdu. Grup, sahneye çıktığı ilk andan itibaren seyircinin enerjisini arkasına aldı.

TÜRK BAYRAĞI EŞLİĞİNDE COŞKULU SELAM

Scorpions sahneye Türk bayrağı eşliğinde çıktı. Klaus Meine, geceyi ‘İyi akşamlar İstanbul!’ sözleriyle açtı. Meine, İstanbul’a dönmenin kendileri için özel olduğunu belirtti. ‘Tekrar burada olmak harika, uzun zaman oldu’ dedi. Grubu ilk kurduğu 70’li yıllara götürdüğünü ifade etti. 60. yıllarını birlikte kutlamanın inanılmaz olduğunu söyledi. Konuşmasını ‘Seni seviyoruz İstanbul’ diyerek tamamladı.

WIND OF CHANGE İLE ON BİNLER TEK SES OLDU

Gecenin en unutulmaz anı ‘Wind of Change’ sırasında yaşandı. Klaus Meine’nin ilk notalarıyla stadyumdaki on binlerce kişi şarkıyı baştan sona söyledi. Dakikalar boyunca stadyum tek bir ses gibi yankılandı. Bu an, konserin en etkileyici anlarından biri oldu.

KLASİKLER, SÜRPRİZLER VE UNUTULMAZ FİNAL

Scorpions, kariyerinin farklı dönemlerinden şarkılar seslendirdi. ‘Coming Home’ introsunun ardından ‘Gas In The Tank’ ile başladılar. Gecede ‘Wind of Change’, ‘Still Loving You’ ve ‘Big City Nights’ gibi klasikler yer aldı. Yaklaşık 15 dakika süren davul solosu büyük alkış aldı. Finalde ‘Blackout’ ve ‘Rock You Like A Hurricane’ seslendirildi. Klaus Meine geceyi ‘Seni seviyoruz İstanbul’ sözleriyle noktaladı. Grup üyeleri, İstanbul’u dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak tanımladı.