SDG Ve Suriye Hükümeti Anlaşmaya Vardı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN ETKİLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci, sınır ötesinde geniş yankılar buluyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik “silah bırakma” çağrısı, Suriye’deki dengeleri de etkiliyor. Özellikle ABD ve bazı Batılı ülkelerin desteklediği YPG, bu gelişme ile birlikte önemli bir zemin kaybı yaşıyor. Sürecin yansımaları, Suriye yönetimi ve PKK’nın Suriye uzantısı olan SDG/YPG arasında kritik bir görüşmeye olanak sağladı.

YPG VE SURİYE YÖNETİMİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Suriye hükümeti adına Başkan Ahmed Şara, YPG adına ise Mullahem Abdi’nin yer aldığı görüşmeler sonucunda taraflar arasında geniş kapsamlı bir mutabakat sağlandı. Anlaşma; siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes süreci ve askeri entegrasyonu içeren önemli düzenlemeleri kapsıyor. Alınan kararlar doğrultusunda, YPG artık resmi olarak Suriye devlet kurumlarına entegre ediliyor. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan bu gelişme, ülkede yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

MÜLTECİLER ÜLKELERİNE GERİ DÖNEBİLECEK

Anlaşmanın 5. maddesi dikkat çekici bir detay sunuyor. Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine geri dönmelerinin sağlanacağı ifadesi yer alıyor. Bu durum, başta Türkiye olmak üzere bölgedeki ülkelerde mülteci konumundaki milyonlarca Suriyelinin, herhangi bir engel olmaksızın yurtlarına dönmelerine olanak tanıyor.