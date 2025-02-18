SDK, Güvenlik Kurumlarını Suriye Ordusuna Dahil Ediyor

SURİYE DEMOKRATİK KONSEYİ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Suriye Demokratik Konseyi (SDK), Kuzey ve Doğu Suriye’deki güvenlik kurumlarının Suriye ordusuna dahil edilmesi yönünde bir karar aldığını açıkladı. Bu adım, Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelerin bir parçası olup, Suriye ordusuna entegrasyon sürecini başlatma amacı taşıyor. SDK’ye bağlı Şimal Demokratik Tugayı Komutanı Ebu Ömer el-İdlibi, bu önemli gelişmeleri sosyal medya aracılığıyla duyurdu ve gerçekleştirilen toplantının kararlarını paylaştı.

TOPLANTI SONUCUNDA ALINAN KARARLAR

Toplantıda alınan kararlar arasında, askeri ve güvenlik kurumlarının Suriye ordusunun yapısına dahil edilmesi yer aldı. Ayrıca, Kuzeydoğu Suriye’deki devlet hizmetlerinin yeniden canlandırılması ve halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi gerektiği belirtildi. Diğer maddeler arasında, SDG ve Kuzeydoğu Suriye bölgesindeki tüm yabancı savaşçıların çekilmesi, Suriye hükümeti ile koordinasyonun artırılması ve ulusal meselelerde daha sık toplantılar yapılması yer aldı.

MÜLTECİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

Mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin, kendi köylerine ve şehirlerine dönüşlerinin kolaylaştırılması için gerekli koşulların sağlanması vurgulandı. Buna ek olarak, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’ya tebrik mesajı gönderilmesi ve Kuzeydoğu Suriye’ye resmi bir ziyaret için davet yapılması planlandı. Son olarak, tüm bu maddelerin etkili bir şekilde hayata geçebilmesi için ortak komitelerin kurulması gerektiği ifade edildi.